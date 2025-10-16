Rivoluzione in Champagne Un nuovo vitigno entra nella produzione delle bollicine francesi
Il nuovo arrivato è lo Chardonnay rosé che darà resilienza e complessità alla prestigiosa denominazione d’Oltralpe. Così le varietà ammesse diventano otto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
