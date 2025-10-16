rivelata la causa di morte di diane keaton

Diane Keaton è morta di polmonite. A renderlo noto è stata la famiglia, che in un comunicato diffuso al settimanale People ha ringraziato «per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi giorni per conto della nostra amata Diane». Secondo People, la sua salute era peggiorata rapidamente negli ultimi mesi, senza che la notizia trapelasse pubblicamente. Dopo l’annuncio della morte, avvenuta l’11 ottobre all’età di 79 anni, numerosi colleghi – da Meryl Streep a Woody Allen e Robert De Niro – le hanno reso omaggio. Keaton lascia due figli adottivi, Dexter e Duke, e le sorelle Dorrie e Robin. 🔗 Leggi su Lettera43.it

