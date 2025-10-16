Ritorno al futuro Michael J Fox | Crispin Glover creò un po' di tensioni sul set

Movieplayer.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star della trilogia di Robert Zemeckis è tornato a parlare degli screzi sul set provocati dall'attore che ha interpretato suo padre. Michael J. Fox ha racchiuso le fasi salienti della sua carriera nel suo nuovo memoir Future Boy, in cui racconta anche alcuni dettagli della lavorazione di Ritorno al futuro. In un passaggio del libro, Fox ha ricordato i metodi lavorativi della co-star nel film Crispin Glover, interprete di George McFly, il padre di Marty McFly. Le tensioni sul set di Ritorno al futuro causate da Crispin Glover In particolare, durante una scena nel giardino di casa McFly, quando George e Marty parlano dell'appuntamento con Lorraine, Glover avrebbe iniziato a fare di testa sua: "Quando Crispin si avvicinava alla telecamera, avrebbe . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ritorno al futuro michael j fox crispin glover cre242 un po di tensioni sul set

© Movieplayer.it - Ritorno al futuro, Michael J. Fox: "Crispin Glover creò un po' di tensioni sul set"

Altre letture consigliate

ritorno futuro michael j«Ritorno al futuro», un libro a 40 anni dall’uscita del film - Fox rivela i retroscena di «Ritorno al Futuro», nel 40° anniversario dalla sua uscita, con un libro pubblicato in Italia da TEA. Lo riporta elzevir.it

ritorno futuro michael jEric Stoltz: la storia del primo Marty McFly in Ritorno al Futuro - Eric Stoltz fu il primo Marty McFly in Ritorno al Futuro ma dopo alcune settimane di riprese venne sostituito ma una sua scena sarebbe ancora visibile nel film. spaziogames.it scrive

ritorno futuro michael jRitorno al Futuro, Michael J. Fox sulla chitarra della discordia, una semplice spiegazione - Fox ha voluto chiarire una questione che ha ossessionato i fan appassionati di musica, relativa a un'indimenticabile scena. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Futuro Michael J