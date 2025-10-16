Ritorno al futuro Michael J Fox | Crispin Glover creò un po' di tensioni sul set
La star della trilogia di Robert Zemeckis è tornato a parlare degli screzi sul set provocati dall'attore che ha interpretato suo padre. Michael J. Fox ha racchiuso le fasi salienti della sua carriera nel suo nuovo memoir Future Boy, in cui racconta anche alcuni dettagli della lavorazione di Ritorno al futuro. In un passaggio del libro, Fox ha ricordato i metodi lavorativi della co-star nel film Crispin Glover, interprete di George McFly, il padre di Marty McFly. Le tensioni sul set di Ritorno al futuro causate da Crispin Glover In particolare, durante una scena nel giardino di casa McFly, quando George e Marty parlano dell'appuntamento con Lorraine, Glover avrebbe iniziato a fare di testa sua: "Quando Crispin si avvicinava alla telecamera, avrebbe . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
