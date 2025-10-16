Ritiro Modric la conferma spiazza pure Allegri | Tare ci ha provato

Il ritiro di Modric preoccupa Max Allegri e il suo Milan, dopo che il talento croato ha illuminato San Siro in questa stagione. Tare le ha provate tutte per convincerlo a proseguire. A quarant’anni appena compiuti, Luka Modric continua a sfidare il tempo e la logica del calcio moderno. Il suo arrivo al Milan, a parametro zero in questa estate dopo l’addio al Real Madrid, era stato accolto da molti con scetticismo: un colpo d’immagine, forse, più che tecnico. Invece il croato ha smentito tutti, diventando una pedina fondamentale per il progetto di Massimiliano Allegri, che lo ha inserito nel cuore della manovra rossonera. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

