rita de crescenzo ho visto il video intimo di de martino

É stato presentato alla Libreria Rizzoli a Milano La logica dell'infinito, lo splendido libro di Riccardo Nota D'Elogio. Moderatrice dell’ avvincente incontro Melania Rizzoli che ha dialogato con l’ autore e Vittorio Feltri dopo i saluti di Daniela Iavarone. Il libro é una storia di nostalgia, di strappi e cuciture, di contraddizioni. Ernesto è un ex avvocato penalista che ha abbandonato la professione, un esercizio di sopravvivenza etica in cui ha imparato a stare perennemente in bilico tra i dubbi e i rimorsi. Sullo sfondo ci sono Napoli, Sorrento, il mare, e tutt'intorno racconti, storie, incontri che sembrano casuali e che si rivelano crocevia di scelte importanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

