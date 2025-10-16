Dopo l’esito del voto, che ha visto Casa Riformista piazzarsi come seconda lista più votata in Toscana all’interno della coalizione di centrosinistra, la candidata nel collegio pisano Agnese Balducci (1.347 preferenze nella provincia di Pisa) ha voluto ringraziare, attraverso i propri profili social, tutti coloro che le hanno dato fiducia nel progetto riformista. "Sono molto felice del risultato ottenuto, grata alle persone che hanno deciso di darmi il loro supporto e soprattutto il loro voto – ha detto Balducci –. Il risultato è andato oltre ogni più rosea aspettativa, segno che si è instaurato un rapporto di fiducia tra voi e me, che mi avete seguito e sostenuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Risultato oltre ogni aspettativa"