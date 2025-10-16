Risultato oltre ogni aspettativa
Dopo l’esito del voto, che ha visto Casa Riformista piazzarsi come seconda lista più votata in Toscana all’interno della coalizione di centrosinistra, la candidata nel collegio pisano Agnese Balducci (1.347 preferenze nella provincia di Pisa) ha voluto ringraziare, attraverso i propri profili social, tutti coloro che le hanno dato fiducia nel progetto riformista. "Sono molto felice del risultato ottenuto, grata alle persone che hanno deciso di darmi il loro supporto e soprattutto il loro voto – ha detto Balducci –. Il risultato è andato oltre ogni più rosea aspettativa, segno che si è instaurato un rapporto di fiducia tra voi e me, che mi avete seguito e sostenuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Risultato eccezionale per un territorio che in estate passa da circa 6.000 abitanti a oltre 70.000 - facebook.com Vai su Facebook
Un grande risultato! Dopo il maxi-sequestro del 2022 con cui abbiamo salvato oltre 50 animali, abbiamo ottenuto l’affido di altri 9 cani beagle prigionieri dei laboratori di sperimentazione dell'azienda Aptuit a Verona, a seguito del loro sequestro da parte della - X Vai su X
"Risultato oltre ogni aspettativa" - Dopo l’esito del voto, che ha visto Casa Riformista piazzarsi come seconda lista più votata in Toscana all’interno della ... Scrive msn.com
Successo per il Festival d’Autunno: oltre 70 eventi in due weekend tra Navigli e Ticino, di cui 17 ad Abbiategrasso - Un risultato oltre ogni aspettativa quello registrato dal Festival d’Autunno, promosso dal circuito Tra Navigli e Ticino e sostenuto da Regione Lo ... Scrive mi-lorenteggio.com
er la prima volta generati ovuli fecondabili a partire da cellule cutanee: “Risultato oltre ogni aspettativa” - Un gruppo di scienziati dell'Oregon Health & Science University ha raggiunto un traguardo storico creando ovuli umani in laboratorio a partire dal DNA di cellule della pelle. Come scrive controcopertina.com