Ristorazione | Nastasi Deloitte ‘food service nei centri commerciali vale 6 mld’
‘Il format del food service nei centri commerciali è un mercato che pesa il 7% per un valore pari a sei miliardi. È un mercato che sta crescendo, anche se osserviamo che tra il 2023 e il 2024 c’è stata una crescita del food service su format legati al travel piuttosto che al segmento leisure’. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
