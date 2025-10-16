Ristorazione; Boroni TradeLab ‘mercato in catena vale 10,6 mld’
‘Il mercato dei consumi fuori casa in Italia vale oltre 100 miliardi e la ristorazione in catena stimiamo valga circa 10,6 miliardi, per cui il 10%. Un dato che, se preso da solo potrebbe sembrare non particolarmente rilevante, soprattutto se confrontato a livello internazionale, dove il peso delle catene arriva al 33%, ma se lo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
È il momento di tornare a gustare la bontà. Al Caseificio Neve dell'Etna, sede di Mascali, la ristorazione è regolarmente aperta Prenota il tuo tavolo e lasciati coccolare dai sapori autentici della nostra cucina, preparata con i prodotti freschi e genuini del ca - facebook.com Vai su Facebook