Risparmio e sostenibilità | come TaDa trasforma i consumi energetici con l’intelligenza artificiale

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TaDa è la nuova startup italiana che sta rivoluzionando il settore della gestione energetica, puntando su tecnologia, sostenibilità e risparmio per famiglie e imprese. Attraverso una s oluzione digitale avanzata basata sull’intelligenza artificiale e sull’infrastruttura dei contatori intelligenti di seconda generazione – che entro fine 2025 saranno il 92% del parco installato in Italia – TaDa crea un vero “digital twin” delle abitazioni, consentendo il monitoraggio preciso di consumi e sprechi, offrendo diagnosi istantanee e consigli personalizzati per ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

