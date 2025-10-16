Risorse per 36 milioni in tre anni Nuova piscina e scuole | il piano
Investimenti per 35,9 milioni nei prossimi tre anni. Cifra cospicua quella che il Comune di Calenzano ipotizza di destinare a una lunga serie di progetti contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche adottato dalla giunta comunale. Gli stanziamenti previsti sono 22,5 milioni per il 2026, 7,7 milioni per il 2027 e 5,7 per il terzo anno. Tra le voci di spesa più consistenti sono compresi il completamento, per 9 milioni di euro, dell’intervento del progetto di edilizia residenziale pubblica Pinqua nell’area verde tra via Pertini e via Faggi che ha provocato molte polemiche, insieme alla nascita di un comitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
