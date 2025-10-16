Risorse ai comuni contro lo spaccio di droga fuori dalle scuole Morrone Lega | Alzare il livello di guardia

“Contrastare lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici è fondamentale. Il ministero dell’Interno ha stanziato 1,5 milioni di euro da destinare ai 50 Comuni che rientrano nel progetto ‘Scuole sicure’ per iniziative che combattano concretamente pusher e spacciatori". Ad annunciarlo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

