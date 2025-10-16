Riscopri il tuo potere | workshop tra riflessologia counseling e fotografia terapeutica
«Avverti che qualcosa blocca le tue scelte? Ti senti in confusione e vorresti ritrovare energia e motivazione nel tuo quotidiano? "Riscopri il tuo potere" è il workshop che fa per te!», si legge nel comunicato.«Un incontro tra riflessologia plantare, counseling e fotografia terapeutica per:-. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Il freddo, il vento e gli sbalzi di temperatura mettono alla prova la tua pelle ogni giorno. Scopri i tuoi alleati termali: idrata, protegge e rigenera grazie al potere delle acque di Alloch. Riscopri una pelle luminosa, morbida e pronta a bri - facebook.com Vai su Facebook