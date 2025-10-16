Rischia di soffocare per un boccone | 40enne salvata da un volontario della Croce Gialla

Anconatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Poteva trasformarsi in tragedia un pranzo di martedì pomeriggio per una 40enne anconetana, residente al quartiere Piano, che ha rischiato di soffocare a causa di un boccone andato di traverso. A salvarle la vita è stato il tempestivo e provvidenziale intervento di Francesco Celli, un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

