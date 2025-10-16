Rischia di soffocare per un boccone | 40enne salvata da un volontario della Croce Gialla
ANCONA - Poteva trasformarsi in tragedia un pranzo di martedì pomeriggio per una 40enne anconetana, residente al quartiere Piano, che ha rischiato di soffocare a causa di un boccone andato di traverso. A salvarle la vita è stato il tempestivo e provvidenziale intervento di Francesco Celli, un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Bambino di sei anni rischia di soffocare per la mozzarella, la disperazione della madre e poi il sospiro di sollievo: "Salvato da due angeli" https://ift.tt/6cu2eFH - X Vai su X
L'Europa deve tornare a essere un motore di crescita e di libertà economica, liberandosi da un eccesso di regolamentazione che rischia di soffocare imprese e famiglie. Leggi qui https://whatsapp.com/channel/0029VaP4rSyL2AU3MPgLuo1Q - facebook.com Vai su Facebook