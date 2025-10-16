Rischia di ribaltarsi con l' autoarticolato sulla Vicarese | salvato dai Vigili del fuoco
Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nella mattinata di giovedì 16 ottobre sulla Strada Provinciale Vicarese, nel Comune di Vicopisano, per effettuare il recupero di un autoarticolato. Il mezzo pesante è finito fuori strada con le ruote in un fosso a lato della carreggiata. I. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Rischia di ribaltarsi con l'autoarticolato sulla Vicarese: salvato dai Vigili del fuoco https://ift.tt/7jTZIVe https://ift.tt/9pn5sHK - X Vai su X
Sbaglia strada, finisce su un ripido sentiero nel bosco e rischia di ribaltarsi - facebook.com Vai su Facebook