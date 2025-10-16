Riqualificazione della piazza centrale il cantiere si sposta nella parte di Ponente

Il cantiere per la riqualificazione di Piazza del Popolo, a partire da venerdì 17 ottobre, si sposterà nella parte di Ponente. Per consentire l’intervento, previsto nell’ambito del progetto ‘Rigenera Copparo 01’ finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’area saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

