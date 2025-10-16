Riqualificazione della piazza centrale il cantiere si sposta nella parte di Ponente
Il cantiere per la riqualificazione di Piazza del Popolo, a partire da venerdì 17 ottobre, si sposterà nella parte di Ponente. Per consentire l’intervento, previsto nell’ambito del progetto ‘Rigenera Copparo 01’ finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’area saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Riaperta la Piazza di Levante! Sono conclusi infatti in questa parte i lavori di riqualificazione nell’ambito del progetto “Rigenera Copparo”, finanziati con fondi Pnrr. Un intervento che migliora l’accessibilità e rende la piazza più ordinata, funzionale e accoglie - facebook.com Vai su Facebook
Cantiere in piazza Moro, protestano i negozianti: «Siamo stati ingabbiati» - I new jersey sono stati sistemati sin dalle prime ore della mattina, così come i fili bianco rossi per delimitare le aiuole. Riporta quotidianodipuglia.it
Bari, il «caso» dei lavori in piazza Moro: cantiere fermo da fine luglio, esercenti al collasso - La gestione dell’antica pavimentazione richiede un parere della Soprintendenza che tarda ad arrivare: la consegna della prima tranche dell’opera slitterà almeno a gennaio ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Via Manzoni, via ai cantieri per la riqualificazione ma manca il piano parcheggi. Come sarà - Le transenne hanno limitato da ieri mattina i primi due isolati di via Manzoni a Bari, a partire da corso Italia. Scrive quotidianodipuglia.it