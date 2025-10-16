Ripeti una bugia infinite volte e la gente ci crederà | ecco com’è andato davvero il genocidio a Gaza

di Angelo Bianco Lo diceva Joseph Gobbels: se una bugia è quella che tanti narreranno, tutti i giorni, una e cento volte di più, alla fine saranno in tanti a dire che è veramente così perché è così che deve essere successo veramente. E allora è davvero successo che i bambini non sono mai stati mitragliati mentre erano in coda per un pezzo di pane e non può essere vero perché nessun bambino è dimagrito. E allora è successo che c’è stata una guerra perché non è vero che la Palestina è uno Stato ma è vero, però, che ha un proprio esercito di Stato e ha attaccato per primo quello israeliano e lo ha costretto, legittimamente, a difendersi, perché non poteva fare altro e tutti gli altri non hanno potuto dargli torto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

