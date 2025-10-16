Riparte la stagione di concerti Musica al San Donato all' Ospedale di Arezzo

Arezzo, 16 ottobre 2025 –  Dal 19 ottobre 2025, alle ore 17.30 si riparte la stagione di concertiMusica al San Donato” all'Ospedale San Donato di Arezzo, presso l'Auditorium Pieraccini (Via Nenni 20, ingresso libero). Quattro appuntamenti aperti ai degenti, al personale sanitario ea tutta la cittadinanza. Un'occasione per condividere la bellezza della musica in uno spazio di cura, di ascolto e di comunità. Il concerto di inaugurazione, questa domenica, vedrà la partecipazione dei cori Viscantus, Rosa Splendens e Stranevoci, guidati da Silvia Vajente. Soprano aretina, si è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio Martini di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

