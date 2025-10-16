Riparte la stagione di concerti Musica al San Donato all' Ospedale di Arezzo
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Dal 19 ottobre 2025, alle ore 17.30 si riparte la stagione di concerti “Musica al San Donato” all'Ospedale San Donato di Arezzo, presso l'Auditorium Pieraccini (Via Nenni 20, ingresso libero). Quattro appuntamenti aperti ai degenti, al personale sanitario ea tutta la cittadinanza. Un'occasione per condividere la bellezza della musica in uno spazio di cura, di ascolto e di comunità. Il concerto di inaugurazione, questa domenica, vedrà la partecipazione dei cori Viscantus, Rosa Splendens e Stranevoci, guidati da Silvia Vajente. Soprano aretina, si è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio Martini di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Riparte la stagione Latina in Fontanelle, ecco lo splendido Photo Book della serata: Inaugurazione - 12 ottobre 25 LATIN SCHOOL PARTY Animazione con gli animatori di tutte le scuole Tre Dj in console -Ficus, Paolo, Principe Photo Book by Al - facebook.com Vai su Facebook
Riparte la stagione delle Conferenze Stampa Locali del #GruppoTecnocasa Prima tappa: Bergamo. https://news.tecnocasagroup.it/ufficio-stampa/eventi/conferenze-locali/… - X Vai su X
Riparte la stagione di concerti “Musica al San Donato” all'Ospedale di Arezzo - Il concerto di inaugurazione, questa domenica, vedrà la partecipazione dei cori Viscantus, Rosa Splendens e Stranevoci, guidati da Silvia Vajente ... Segnala lanazione.it
Fondazione Filarmonica Trento: riprende la Stagione dei Concerti 2025 - Fondazione Filarmonica Trento: riprende la Stagione dei Concerti 2025. Da ilnordestquotidiano.it
Con i Negramaro riparte la stagione dei concerti al PalaSele - Parte fra 10 giorni la nuova stagione dei concerti al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 Produzioni. Secondo ansa.it