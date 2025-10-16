Riparte da Ercolano Train… to be cool | educazione alla sicurezza ferroviaria per gli studenti campani

Riparte il progetto “Train . to be cool”: educazione alla sicurezza ferroviaria per i giovani studenti della Campania. Riparte da Ercolano “Train. to be cool”, il progetto didattico-educativo della Polizia Ferroviaria che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli studenti sui rischi, spesso sottovalutati o del tutto sconosciuti, che si possono incontrare in stazione o a bordo di un treno, promuovendo nel contempo una cultura della legalità e del rispetto delle regole in ambito ferroviario. Il primo incontro del nuovo anno scolastico 20252026 si è tenuto presso l’Istituto Superiore Tilgher di Ercolano (NA) dove oltre 100 studenti delle classi terze e quarte hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo ad una lezione interattiva tenuta dagli operatori della Polizia Ferroviaria di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it