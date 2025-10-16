L’invecchiamento è un processo naturale della vita. Per la maggior parte delle persone, comporta qualche ruga o qualche capello grigio, ma a volte può essere molto più drammatico. per saperne di più. Gerard McAliece, 68 anni, di Kilmacolm, in Scozia, ha notato per la prima volta qualcosa di diverso nel suo naso circa sei anni fa. All’inizio non ci ha prestato attenzione, ma poco dopo è diventato sempre più difficile ignorarlo. Ha detto: “Continuava a crescere e crescere, e io cercavo di ignorarlo il più possibile”. Il pensionato ha detto di ricordare quando le persone hanno iniziato a fermarsi e a fissarlo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Rinofima: Uomo scozzese ha ‘caso gravissimo’ di polipo nasale