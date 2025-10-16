Vibo Valentia – Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale Rino Rosario Logiacco, conosciuto nel mondo letterario con lo pseudonimo The Jacket, è una figura poliedrica della cultura italiana contemporanea: scrittore, poeta, giornalista, critico artistico-letterario e infaticabile promotore di eventi culturali. Nato a Bordighera (IM) nel 1960 e residente a Melicucco (RC), Logiacco incarna un’anima lirica che fonde esperienze artistiche, impegno sociale e raffinata sensibilità poetica. Fin dalla giovinezza coltiva una naturale inclinazione verso il teatro popolare, partecipando a varie rappresentazioni, tra cui la Passione di Cristo, e si distingue per anni anche come presentatore radiofonico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rino Logiacco, in arte The Jacket , Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale, nel catalogo a colori Platinun della serie “Artisti e Poeti del terzo Millennio”