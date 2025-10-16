Rino Logiacco in arte The Jacket Poeta contemporaneo scrittore e promotore culturale nel catalogo a colori Platinun della serie Artisti e Poeti del terzo Millennio
Vibo Valentia – Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale Rino Rosario Logiacco, conosciuto nel mondo letterario con lo pseudonimo The Jacket, è una figura poliedrica della cultura italiana contemporanea: scrittore, poeta, giornalista, critico artistico-letterario e infaticabile promotore di eventi culturali. Nato a Bordighera (IM) nel 1960 e residente a Melicucco (RC), Logiacco incarna un’anima lirica che fonde esperienze artistiche, impegno sociale e raffinata sensibilità poetica. Fin dalla giovinezza coltiva una naturale inclinazione verso il teatro popolare, partecipando a varie rappresentazioni, tra cui la Passione di Cristo, e si distingue per anni anche come presentatore radiofonico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una grande intervista dell'amico Rino Rosario Logiacco che ha pensato bene di pubblicare una parte della mia carriera e pezzi di vita vissuti. Spero sia cosa gradita a tutti e se vi fa piacere condividete. Un abbraccio dal vostro Tenore Crotonese Saverio Alosa - facebook.com Vai su Facebook
Rino Logiacco: un poliedrico intellettuale calabrese, noto per il suo impegno nella cultura e nell’arte - Rino Logiacco è un poliedrico intellettuale calabrese, noto per il suo impegno nella cultura e nell’arte. Scrive laprimapagina.it