rino logiacco in arte the jacket poeta contemporaneo scrittore e promotore culturale nel catalogo a colori platinun della serie artisti e poeti del terzo millennio

Vibo Valentia – Poeta contemporaneo, scrittore e promotore culturale Rino Rosario Logiacco, conosciuto nel mondo letterario con lo pseudonimo The Jacket, è una figura poliedrica della cultura italiana contemporanea: scrittore, poeta, giornalista, critico artistico-letterario e infaticabile promotore di eventi culturali. Nato a Bordighera (IM) nel 1960 e residente a Melicucco (RC), Logiacco incarna un’anima lirica che fonde esperienze artistiche, impegno sociale e raffinata sensibilità poetica. Fin dalla giovinezza coltiva una naturale inclinazione verso il teatro popolare, partecipando a varie rappresentazioni, tra cui la Passione di Cristo, e si distingue per anni anche come presentatore radiofonico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

