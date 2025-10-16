Rino Gaetano in pre-order la riedizione dell’album E io ci sto

Spettacolo.eu | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo in digitale, vinile e CD la riedizione di E io ci sto di Rino Gaetano, a 45 anni dalla pubblicazione, con una bonus track inedita. Il 21 novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di E io ci sto di Rino Gaetano per Sony Music Italy, a 45 anni dalla pubblicazione, con una bonus track inedita che verrà svelata il 29 ottobre in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno numero 75. Pubblicato nel 1980, il disco è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, capace di trasformare la realtà in racconto, mescolando sogno e disincanto. E io ci sto è una satira feroce del mondo dello spettacolo, una critica al conformismo, una disanima delle dinamiche di potere ancora molto attuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

rino gaetano in pre order la riedizione dell8217album e io ci sto

© Spettacolo.eu - Rino Gaetano, in pre-order la riedizione dell’album E io ci sto

News recenti che potrebbero piacerti

Ahi Maria 40th, la raccolta definitiva di Rino Gaetano da oggi in pre-order sul web - In occasione dei quarant’anni dall’uscita di “Resta vile maschio, dove vai? Segnala leggo.it

Nel parco un’arena dedicata a Rino Gaetano: l’omaggio di Montesacro a 40 anni dalla scomparsa - L’XI edizione del Rino Gaetano Day, in occasione del 40esimo anniversario della prematura morte del cantautore, si terrà in streaming “nel rispetto delle restrizioni vigenti a causa della pandemia e ... Da romatoday.it

Rino Gaetano, a 40 anni da quell'incidente su via Nomentana la sua musica "vive" - La sua musica, le sue canzoni così leggere, orecchiabili ma intense di significato, ... Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rino Gaetano Pre Order