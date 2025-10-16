Rino Gaetano in pre-order la riedizione dell’album E io ci sto
In arrivo in digitale, vinile e CD la riedizione di E io ci sto di Rino Gaetano, a 45 anni dalla pubblicazione, con una bonus track inedita. Il 21 novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di E io ci sto di Rino Gaetano per Sony Music Italy, a 45 anni dalla pubblicazione, con una bonus track inedita che verrà svelata il 29 ottobre in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno numero 75. Pubblicato nel 1980, il disco è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, capace di trasformare la realtà in racconto, mescolando sogno e disincanto. E io ci sto è una satira feroce del mondo dello spettacolo, una critica al conformismo, una disanima delle dinamiche di potere ancora molto attuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
