Rinnovo del Consiglio dell' Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Messina

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte nei giorni 9 e 10 settembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Messina, che resterà in carica per il quadriennio 2025 2029. Le votazioni, svolte in modalità remota, hanno registrato una massiccia partecipazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

