Kimi, avanti tutta. Ieri è arrivata anche la conferma ufficiale: nel 2026 Antonelli sarà ancora al volante della Mercedes, accanto a George Russell. Ha detto l’Harry Potter bolognese: "Sono felice di proseguire con il team. Questa stagione mi ha insegnato molto, sia nei momenti positivi sia in quelli più complicati. Mi sento più forte e più consapevole come pilota e come compagno di squadra. Ringrazio Toto Wolff e tutti a Brackley e Brixworth per la fiducia. Ora puntiamo a chiudere bene l’anno e a prepararci per il 2026". I numeri. Attualmente Kimi occupa il settimo posto nella classifica del mondiale piloti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rinnovo annuale per i due piloti delle frecce d’argento. Wolff: "Coppia affiatata, rotta sul 2026». Mercedes avanti tutta con Antonelli e Russell. Kimi: "Oggi mi sento più forte e consapevole»