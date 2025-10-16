rimond realizza il progetto del nuovo fao mune a roma

Rimond, azienda internazionale di ingegneria e costruzione specializzata nella realizzazione di opere complesse e iconiche, è Design & Build Partner del Fao MuNe, il Museo dell’Alimentazione e dell’Agricoltura inaugurato oggi presso la sede FAO di Roma, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il nuovo Museo si estende su circa 1.300 m² all’interno degli spazi storici della sede della Fao, reinterpretando un contesto di grande valore attraverso un linguaggio contemporaneo che combina tecnologia, sostenibilità e patrimonio culturale. Da un’idea originale della Fao e su concept creativo di GIO Forma – Studio di Design, Rimond ha trasformato il concept in un’esperienza architettonica e museale, in cui gli spazi diventano strumenti di comunicazione e incontro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

