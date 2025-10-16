rimini atteso da un mese di fuoco obiettivo non restare sotto zero

Due gare per chiudere il mese di ottobre, prima di un novembre decisamente intenso. Il Rimini prova a cambiare passo. D’Alesio e i suoi sanno che d’ora in poi, dopo una prima fase d’ambientamento, seppure ottima dal punto di vista dei risultati, ora viene il difficile. Il primo obiettivo è quello di eliminare quel fastidioso segno meno della classifica. E da questo punto di vista la prima chance è dietro l’angolo, domenica al ’Neri’ contro i giovani della Juventus Next Gen. Poi i novanta minuti di Campobasso per chiudere il conto con il mese di ottobre. Prima di aprire un novembre fatto di cinque gare di fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

