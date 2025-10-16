Rimini atteso da un mese di fuoco Obiettivo non restare sotto zero

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gare per chiudere il mese di ottobre, prima di un novembre decisamente intenso. Il Rimini prova a cambiare passo. D’Alesio e i suoi sanno che d’ora in poi, dopo una prima fase d’ambientamento, seppure ottima dal punto di vista dei risultati, ora viene il difficile. Il primo obiettivo è quello di eliminare quel fastidioso segno meno della classifica. E da questo punto di vista la prima chance è dietro l’angolo, domenica al ’Neri’ contro i giovani della Juventus Next Gen. Poi i novanta minuti di Campobasso per chiudere il conto con il mese di ottobre. Prima di aprire un novembre fatto di cinque gare di fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rimini atteso da un mese di fuoco obiettivo non restare sotto zero

© Sport.quotidiano.net - Rimini atteso da un mese di fuoco. Obiettivo non restare sotto zero

Scopri altri approfondimenti

rimini atteso mese fuocoRimini atteso da un mese di fuoco. Obiettivo non restare sotto zero - D’Alesio e i suoi sanno che d’ora in poi, dopo una prima fase d’ambientamento, sep ... Secondo sport.quotidiano.net

rimini atteso mese fuocoMese di fuoco per il Rimini, l'avvocato Scalco: "Occhio alla scadenza del 16 ottobre" - Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto l'avvocato. Scrive tuttomercatoweb.com

Rimini, un’altra big al Neri Partita di fuoco col Carpi - Gaburro ritrova Pietrangeli, ma dovrà rinunciare ad Andreis e Germinale Dopo il Ravenna, al ‘Neri’ oggi arriva anche ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rimini Atteso Mese Fuoco