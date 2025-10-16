Rigopiano l' avvocato | Il dolore e la legge Di chi è la colpa? Questa è la domanda più dolorosa
Alessandro Casoni assiste la famiglia di Emanuele Bonifazi, il receptionist morto nella strage del resort sul Gran Sasso, costata 29 vite. La riflessione sui tempi lunghi del processo e sul ribaltamento delle responsabilità (intervista di Rita Bartolomei). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
?FUNERALI? A Farindola l'ultimo saluto a Gianni Colangeli, morto sulla strada del ritorno dal processo Rigopiano Leggi qui: https://cityne.ws/0vxow - facebook.com Vai su Facebook