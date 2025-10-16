Rigopiano Alessio Feniello | Il mio timore? Che alla fine sia colpa di chi è morto
Il papà di Stefano Feniello, rimasto ucciso a 28 anni nella strage del resort sul Gran Sasso che ha provocato 29 vittime: "Non vorrei che alla fine fosse colpa di chi è andato a dormire nel resort" (intervista di Rita Bartolomei). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
