Riftbound | il Gioco di Carte Collezionabili di League of Legends – Tutto quello che devi sapere
Il 2025 segna un momento importante per l’universo di League of Legends. Dopo anni di attesa e sviluppo, Riot Games ha annunciato ufficialmente Riftbound, il primo gioco di carte collezionabili ambientato nel mondo di Runeterra. Conosciuto per anni con il nome in codice Project K, il titolo promette di unire l’anima competitiva del celebre MOBA con la profondità strategica dei TCG tradizionali, conquistando sia i veterani di League che i fan dei giochi da tavolo. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic DATA DI USCITA E DISPONIBILITÀ. Riftbound sarà lanciato ufficialmente in lingua inglese il 31 ottobre 2025 su scala globale, includendo anche l’Italia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altre letture consigliate
Il 31 Ottobre uscirà Riftbound , l'attesissimo gioco di carte di League of Legends. Per essere pronti a questa mega uscita abbiamo organizzato 3 pomeriggi in questo mese di Ottobre in cui potrete passare in negozio per provarlo e imparare a giocarlo insieme - facebook.com Vai su Facebook
#Riftbound, il nuovo Trading Card Game di #LeagueOfLegends arriva a #LuccaCG25. Al Padiglione Carducci potrai provare il gioco in lingua inglese in area demo e ottenere una carta promozionale fino a esaurimento scorte. - X Vai su X
League of Legends sbarca nei giochi di carte collezionabili: ecco Riftbound - Il mondo dei giochi di carte collezionabili si prepara ad accogliere un nuovo protagonista targato Riot Games. Da tomshw.it