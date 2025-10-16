Rifiuti nuova raccolta nel mirino | Cassonetti spostati come Lego Il Comune sta improvvisando
"Basta a giocare con cassonetti come fossero mattoncini Lego e trattare la città come un Monopoli. L’improvvisazione del comune è già costata milioni ed è senza bussola". Il giudizio è di Pier Giulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Modena e coordinatore provinciale a proposito della trasformazione della raccolta in corso. "Un dato su tutti che rende Modena modello di improvvisazione e confusione: a tre anni dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti, la città si ritrova ancora al punto di partenza. Dopo aver speso oltre quattro milioni di euro per passare a un porta a porta a macchia di leopardo e senza tariffa puntuale, si torna indietro, con l’ennesima inversione di marcia e senza spiegare nulla ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
