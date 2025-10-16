Imola, 16 ottobre 2025 – Al via l’annunciata riorganizzazione dei servizi ambientali in città. È partita in questi giorni, dai quartieri Pedagna e Cappuccini, la sostituzione dei vecchi (e spesso contestati) cassonetti stradali per i rifiuti. Entro dicembre verranno rimpiazzati tutti i circa 2.200 contenitori (indifferenziato, organico, carta, plastica e lattine, sfalci e potature, vetro) introdotti in città nel 2016 con altrettanti bidoni più moderni. La sostituzione dei cassonetti è stata anticipata dall’invio da parte di Hera e Comune delle lettere con le due copie della Carta Smeraldo, la tessera che serve ad aprire il nuovo contenitore dei rifiuti indifferenziati Smarty (si potrà usare anche il telefonino) in sostituzione della vecchia card. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, ecco i primi cassonetti ‘Smarty’. Indifferenziata, calano le aperture