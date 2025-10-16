Rifiuti ecco i primi cassonetti ‘Smarty’ Indifferenziata calano le aperture
Imola, 16 ottobre 2025 – Al via l’annunciata riorganizzazione dei servizi ambientali in città. È partita in questi giorni, dai quartieri Pedagna e Cappuccini, la sostituzione dei vecchi (e spesso contestati) cassonetti stradali per i rifiuti. Entro dicembre verranno rimpiazzati tutti i circa 2.200 contenitori (indifferenziato, organico, carta, plastica e lattine, sfalci e potature, vetro) introdotti in città nel 2016 con altrettanti bidoni più moderni. La sostituzione dei cassonetti è stata anticipata dall’invio da parte di Hera e Comune delle lettere con le due copie della Carta Smeraldo, la tessera che serve ad aprire il nuovo contenitore dei rifiuti indifferenziati Smarty (si potrà usare anche il telefonino) in sostituzione della vecchia card. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Possono partire i primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica su tre impianti di trattamento rifiuti dismessi in Campania, tra i quali quello di Polla. Comune di Polla - Pagina Istituzionale - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione rifiuti a Modena, fase 2: “Ecco altri cassonetti, ma saremo inflessibili contro gli abbandoni” - “Adesso si potranno conferire carta e plastica quando ci sarà necessità”. Si legge su msn.com
VIDEO | Nuova raccolta differenziata con carta smeraldo: posati i primi cassonetti in zona Gramsci - Conferimenti gratuiti e con la stessa tessera Smeraldo già in dotazione ai cittadini per la raccolta dell'indifferenziata ... Lo riporta modenatoday.it
Rifiuti, occhio ai nuovi cassonetti. Taglio alle aperture prepagate. FdI: "Famiglie a rischio salasso" - C’è un aspetto al quale prestare particolare attenzione, se si vogliono evitare brutte sorprese in bolletta, nel nuovo sistema di raccolta dei rifiuti al via da ottobre. Segnala ilrestodelcarlino.it