Tottenham: non uno ma due direttori sportivi. La vera novità è però il rientro ufficiale nel calcio europeo di Fabio Paratici. E ho fa con gli ’Spurs’. In Inghilterra aveva già ricoperto il ruolo di ds dopo aver lasciato la Juve, tra 2021 e 2023. Sono ora trascorsi i due anni e mezzo di squalifica per le false plusvalenze ai tempi del club bianconero. L’ufficializzazione dell’incarico arriva dal club londinese, che specifica che il dirigente azzurro lavorerà in coppia con Johan Lange. "Sono felice di tornare in un club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno – ecco le parole di Paratici –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rientra dopo la squalifica per il caso plusvalenze: lavorerà con Johan Lange. Paratici atto II: ds ’in tandem’ al Tottenham