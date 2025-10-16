Ridge torna da Donna | nuove svolte nelle puntate americane di Beautiful

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Ridge decide di ricredersi su Donna fra dubbi, passioni e tensioni che cambieranno tutto Ridge è tormentato, spinto dal rimorso e da un sentimento che pensava sopito. Ha lasciato Taylor, ma non riesce ad allontanarsi dal pensiero di Donna. I suoi passi lo riconducono a lei, come se un filo invisibile non potesse essere reciso. Nel silenzio che avvolge i ricordi, emerge il desiderio di ricominciare. Lontano dalle scelte facili e dalle promesse infrante, Ridge decide di tornare sui propri passi. Le ferite non guarite lo costringono a guardarsi dentro, a confessare ciò che pensa da tempo: Donna ha conquistato un posto nel suo cuore che nulla sembra poter scalfire. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

