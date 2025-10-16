Ricostruzione di Gaza il rettore di Iuav | C' è un' accelerazione lunedì saremo a Gerusalemme

Una tregua fragile, ottenuta dopo due anni di stragi e distruzioni, e da ormai 48 ore la ricostruzione a Gaza è finita in cima alle agende dei governi occidentali. Si stima un fabbisogno di 80 miliardi, e gli appetiti dei grandi player non si contano. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

A Gaza la pace continua a essere un modo elegante per dire che la guerra ha cambiato forma. Oggi, mentre a Palazzo Chigi si discute di «ricostruzione» e il ministro Tajani la chiama «svolta storica», le autorità locali aggiornano il bilancio a 67.938 morti. Poc - X Vai su X

Palazzo Chigi, strategia per le emergenze e la ricostruzione a Gaza. Prima riunione del governo sul contributo per la pace in Medio Oriente. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione di Gaza, il rettore di Iuav: «C'è un'accelerazione, lunedì saremo a Gerusalemme» - Chi ci ha contestato non ha capito, dovevamo essere pronti prima che scattass ... Secondo veneziatoday.it

Gaza, il rettore dello Iuav di Venezia alla guida della ricostruzione: «Può essere rapida. Vere case, non tendopoli» - Benno Albrecht e il progetto affidato dalle Nazioni Unite al suo team oltre un anno fa: «Abbiamo un algoritmo per individuare gli interventi prioritari ed evitare sovrapposizioni e ritardi» ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Lo Iuav per Gaza. Università coinvolta nella ricostruzione, assieme all'ONU - si profila perlomeno una tregua con Israele, sembrano anche aprirsi spiragli di per un territorio dilaniato dalle bom ... rainews.it scrive