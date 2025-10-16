Ricordare gli errori giudiziari è sconveniente

Ilfoglio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si parla di corda in casa dell’impiccato. L’impiccato è Aldo Scardella, il ragazzo di ventiquattro anni che si uccise in una cella di isolamento del carcere di Buoncammino a Cagliari il 2 luglio 1986, dopo sei mesi di detenzione da innocente. Quanto alla casa, non è difficile trovarne l’indirizzo: è quella in cui si parla malvolentieri della corda. Apprendo da un articolo di Valentino Maimone su La Ragione del 14 ottobre che l’avvocato Patrizio Rovelli, dopo aver raccolto migliaia di firme per intitolare a Scardella l’aula magna del Palazzo di Giustizia di Cagliari, si è sentito rispondere dai presidenti del Tribunale e della Corte d’appello che “ricordare un errore giudiziario getterebbe discredito sulla magistratura”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

