Ricordando i sette partigiani caduti il 16 ottobre 1944 tra San Nicolò e Rottofreno
Domenica 19 settembre, alle ore 10,30, al cippo posto ai lati delle via Emilia Pavese fra S. Nicolò e Rottofreno, all’incrocio con la strada per la Borghesa, saranno ricordati i sette partigiani caduti in quel luogo nelle prime ore del mattino del 16 ottobre 1944, durante un sanguinoso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
