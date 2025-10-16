Riconsegnati lavori collegamento ferrovia-aeroporto sottosegretario Mit | Procedere spediti

BRINDISI - Sono stati riconsegnati i lavori ad un nuovo appaltatore per eseguire il collegamento tra la stazione ferraviaria di Brindisi e l'aeroporto del Salento. A dar notizia di ciò è stato il sottosegretario del ministero dei Trasporti (Mit), Tullio Ferrante, esponente politico di Forza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

Consegnati i lavori a #Lentini per la riqualificazione degli immobili e dell’area adiacente, in via Spina non lontano dallo Stadio Angelino Nobile. Nell’area che ospita l’ormai diruto ex Consorzio agrario, sarà realizzato un complesso con 14 alloggi di edilizia res - facebook.com Vai su Facebook

A che punto sono i lavori della linea ferroviaria T2 Malpensa-Sempione - Sono in dirittura di arrivo i lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e la linea del Sempione. Segnala milanotoday.it

Collegamento ferroviario. Puntuale il cantiere. Terminal 2 – Sempione - Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea Rfi del... Scrive ilgiorno.it