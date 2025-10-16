Riconferma per Adriano Bellanova alla guida della Protezione civile di Villa Castelli
VILLA CASTELLI - Adriano Bellanova, 46 anni, è stato riconfermato alla guida della protezione civile di Villa Castelli. La sua rielezione ha raccolto 46 preferenze su 53 aventi diritto al voto.Ad affiancarlo nei risultati elettorali è stato il suo vice uscente, Francesco Pratese, che ha ottenuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
