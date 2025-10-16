Riciclaggio e armi illegali sulla SS106 giudizio immediato per due uomini del clan Cava

La Procura di Crotone ha richiesto il giudizio immediato per Benedetto Cava, 34 anni, e Salvatore Cava, 23 anni, entrambi residenti a Pago Vallo Lauro e noti per i loro legami familiari con esponenti di spicco del clan Cava.I due, arrestati dai Carabinieri nei giorni che hanno preceduto la Pasqua. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

