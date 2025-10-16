Ricercato per truffa doveva scontare un anno e mezzo | arrestato

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, giungeva alla centrale operativa della Questura la segnalazione di due persone sospette, vestite in modo elegante, che si aggiravano in via Modonesi.Giunti celermente sul posto, gli agenti delle Volanti hanno individuato dopo brevi ricerche la coppia di persone sospette. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ancona, carabiniere fuori servizio riconosce e blocca un ricercato che stava per salire sul bus: doveva scontare 6 anni e 6 mesi - Deve scontare 6 anni e mezzo di carcere ma è irreperibile, arrestato da un carabiniere fuori servizio. Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ricercato Truffa Doveva Scontare