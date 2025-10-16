Ricerca colture cellulari e stampa 3D | l’innovazione Enea al Maker Faire 2025

Colture cellulari, valorizzazione degli scarti e stampa 3D, ma anche la radiazione gamma alleata di cibo e beni culturali, sono i temi principali al centro della partecipazione ENEA a Maker Faire 2025, la manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica in programma dal 17 al 19 ottobre al Gazometro Ostiense di Roma. In questa XIII edizione promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata da Innova Camera, ENEA sarà presente con due stand nell’area di Agrocamera e con un gazebo esterno dove saranno illustrate cinque linee di ricerca: Laboratori virtuali, orti in bottiglia e giochi interattivi sullo spreco e sui 5 colori del benessere aiuteranno i visitatori nella comprensione di come le scelte quotidiane incidano sulla salute e sull’ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it