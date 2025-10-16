Riccione riflette sull' immigrazione con lo spettacolo teatrale Il secolo è mobile

16 ott 2025

Un momento di riflessione e confronto sui temi dell’immigrazione attraverso il linguaggio universale del teatro: è quanto propone il Progetto Sai Riccione con l’evento "Il secolo è mobile", in programma domenica 26 ottobre alle ore 17:30 presso la sala Granturismo del Palazzo del Turismo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

