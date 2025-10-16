Riccione in lutto addio all' ex ispettore capo della Polizia per un decennio anche consigliere comunale
La città di Riccione piange la scomparsa di Arturo Florio, 87 anni, consigliere comunale per diverse legislature, ex ispettore capo della Polizia di Stato, cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Arturo Florio si è spento martedì dopo una lunga malattia.La sindaca di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Cronaca. Riccione, sanità in lutto: addio al medico Carlo Renzi, punto di riferimento nell’Angiologia al Ceccarini - facebook.com Vai su Facebook
Politica in lutto a Riccione, addio ad Arturo Florio - Più volte consigliere comunale a Riccione, esponente di Alleanza Nazionale, si è spento a 87 anni. Riporta msn.com
Riccione, addio ad Alessandra Piccioni, direttrice del “Boschetto” - Addio ad Alessandra Piccioni, riccionese, deceduta nella giornata di ieri all’età di soli 40 anni. Come scrive corriereromagna.it