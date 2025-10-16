Riccione in lutto addio all' ex ispettore capo della Polizia per un decennio anche consigliere comunale

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Riccione piange la scomparsa di Arturo Florio, 87 anni, consigliere comunale per diverse legislature, ex ispettore capo della Polizia di Stato, cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Arturo Florio si è spento martedì dopo una lunga malattia.La sindaca di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

