Riccardo Gaucci rivelazione shock su Perugia Juve del 14 maggio 2000 | Collina ebbe l’ordine di far giocare per forza la partita Ecco cosa successe!

Riccardo Gaucci ha fatto questa rivelazione su Perugia Juve del 14 maggio 2000, che costò sotto il diluvio lo Scudetto ai bianconeri. Venticinque anni dopo, una delle pagine più discusse e controverse della storia della Serie A si arricchisce di un nuovo, clamoroso retroscena. Perugia-Juventus del 14 maggio 2000, la partita del diluvio che costò lo Scudetto ai bianconeri a vantaggio della Lazio, fu fatta giocare per «ordine superiore». A svelarlo al podcast Pro Football è Riccardo Gaucci, figlio dell’allora presidente del Perugia Luciano. La rivelazione: “Collina fu costretto a far giocare”. Parola di Riccardo Gaucci: l’arbitro di quella partita, il leggendario Pierluigi Collina, fu di fatto costretto a far riprendere il gioco dopo un’interruzione di oltre un’ora a causa di un nubifragio che aveva reso il campo impraticabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

