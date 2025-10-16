Ricavi Juventus | quanto ha guadagnato il club bianconero da tv e stadio Il quadro completo con tutte le cifre relative al 2024 25
Ricavi Juventus: ecco i guadagni del club bianconero da tv e stadio. Le cifre complete relative all’affare 202425. Diritti TV, plusvalenze e sponsor. Sono questi i tre pilastri su cui si fonda il fatturato della Juventus. Dall’analisi della relazione finanziaria del club bianconero, emerge un quadro chiaro: i proventi dai media rappresentano una grande fetta della torta, a testimonianza di come i risultati sportivi siano il motore principale dell’economia della società. QUI: SCANAVINO LASCIA LA JUVE, IL COMUNICATO LEGGI ANCHE: Juventus, i conti di nuovo sotto la lente della UEFA: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ricavi da main sponsor: Il #Milan aggancia #Juventus e #Inter in vetta in #Italia, e dal 2026 l'accordo con #Emirates sarà il più remunerativo per la maglia in #SerieA. via @CalcioFinanza - X Vai su X
Il prof.Bava al BN: "Yildiz? La Juventus non avrà bisogno di fare sacrifici, ricavi tornati allo standard" - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, tutti i conti del bilancio 2024/2025: fatturato aumentato di oltre 100 milioni, le cifre dei ricavi, patrimonio netto e debiti - La Juventus ha pubblicato la relazione finanziaria del bilancio per la stagione 2024/2025, chiuso al 30 giugno. Scrive ilbianconero.com
Stipendi Juventus: quanto ha risparmiato il club bianconero rispetto alla stagione precedente. Emerge un dato molto significativo! Le cifre - Stipendi Juventus: quanto han risparmiato i bianconeri rispetto all’anno passato. Segnala juventusnews24.com
Juventus, lo stipendio di Comolli e la buonuscita per Giuntoli: quanto hanno guadagnato i dirigenti bianconeri - Svelati i compensi ricevuti dai dirigenti della Juventus: con Giuntoli un accordo di buonuscita per la separazione. Segnala ilbianconero.com