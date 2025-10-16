Ricatto alla figlia di Ambra Angiolini | se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita Il pericolo del revenge porn l’Intelligenza Artificiale e consigli su cosa fare

Jolanda Renga, ventunenne figlia del cantante Francesco Renga e dell'attrice Ambra Angiolini, ha ricevuto un messaggio sul proprio telefono contenente una minaccia esplicita: la pubblicazione di presunte foto intime, mai esistite, in cambio di 10.000 dollari. Le parole rivoltele erano dirette: "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

