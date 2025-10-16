Riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione Polis

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ufficio postale di Grottolella da domani, 17 ottobre, riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”. La nuova sede di via Roma, 2 è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre ala stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

