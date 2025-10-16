Riapre dopo 9 anni dal sisma il museo di Camerino
Dopo nove anni di chiusura e un lungo percorso di restauri riapre il museo diocesano di Camerino, tra i luoghi più colpiti dal sisma del 2016. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
