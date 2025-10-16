Retegui il vero nove per il pass La speranza mondiale dell’Italia Mateo un trascinatore da record

Abbiamo il bomber dellItalia, il pass mondiale si vedrà. Complice anche l’assenza forzata del compagno di reparto Kean, col quale si trova poi a meraviglia, Mateo Retegui si è preso quasi tutta la scena contro Israele. Prima un rigore di potenza per rimediare all’errore con l’Estonia. Poi il destro a giro ‘inedito’ per la doppietta. Il colosso nato a San Fernando, ora orgogliosamente ‘El Tigre’ molto più che ‘El Chapita’, soprannome prudente di quando arrivò in azzurro per merito di Mancini, è ancora tutto da scoprire. Ma intanto insegue già i record con la Nazionale. Arrivando a quota undici reti in appena ventiquattro gare, ha già superato per reti segnate Zola, Cassano e Insigne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

