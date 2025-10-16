Abbiamo il bomber dell’Italia, il pass mondiale si vedrà. Complice anche l’assenza forzata del compagno di reparto Kean, col quale si trova poi a meraviglia, Mateo Retegui si è preso quasi tutta la scena contro Israele. Prima un rigore di potenza per rimediare all’errore con l’Estonia. Poi il destro a giro ‘inedito’ per la doppietta. Il colosso nato a San Fernando, ora orgogliosamente ‘El Tigre’ molto più che ‘El Chapita’, soprannome prudente di quando arrivò in azzurro per merito di Mancini, è ancora tutto da scoprire. Ma intanto insegue già i record con la Nazionale. Arrivando a quota undici reti in appena ventiquattro gare, ha già superato per reti segnate Zola, Cassano e Insigne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Retegui, il vero nove per il pass. La speranza mondiale dell’Italia. Mateo un trascinatore da record