retegui da snobbato di lusso a salvatore della patria

Chissà se qualcuno, vedendo Mateo Retegui così straripante e decisivo nelle fila dell'Italia, non si sia pentito di averlo scartato nelle ultime sessioni di mercato. Ovvero quando il centravanti classe 1999 era ancora alla portata delle big di casa nostra. Certamente non più lo scorso agosto, mese durante il goleador italo-argentino è volato dall'Atalanta agli arabi dell'Al-Qadsiah per 65 milioni di euro più 3 di bonus. Ma andiamo con ordine. Nella primavera del 2023 la prima società italiana a interessarsi al numero 9 era stata l'Inter su segnalazione del vice ds Baccin che l'aveva osservato dal vivo in Argentina, dove la punta stava esplodendo nelle fila del Tigre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

