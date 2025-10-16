Rete Pace un altro presidio per la liberazione dei prigionieri politici e lo stop alle armi

Rete Pace Ferrara sarà di nuovo in piazza Cattedrale, venerdì 17, dalle 17.30 alle 19. Il presidio affronterà, attraverso letture e interventi, due temi. Si inizierà con gli appelli per la liberazione dei prigionieri politici palestinesi come Marwan Barghouti e il pediatra di Gaza Abu Safiya, ma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

